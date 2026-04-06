Роскомнадзор опроверг информацию о возможной блокировке игры Minecraft

В Роскомнадзоре опровергли информацию о блокировке компьютерной игры Minecraft. РКН не получал подобных решений от уполномоченных органов, сообщила пресс-служба организации.

«В отношении упомянутого в запросе ресурса (Minecraft.—“Ъ”) судебных решений и требований Генпрокуратуры не поступало»,— уточнили ТАСС в ведомстве.

2 апреля пресс-служба «Московского образования» сообщила, что мошенники начали обманывать подростков через игровые чаты Minecraft. Telegram-канал TrendWatching писал, что доступ к игре в России могут ограничить.