Самарская область сократит штат госслужащих на 800 человек к концу 2026 года

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о планах по оптимизации регионального аппарата управления. Выступая на оперативном совещании в правительстве региона во вторник, 12 мая, он сообщил, что к концу 2026 года число государственных служащих в области будет снижено с 4800 до 4000 человек.

«Мы работаем не на сокращения и увольнения, а над эффективностью. Есть указание правительства России и, самое главное, внутренний запрос на повышение эффективности», — подчеркнул глава региона.

В ходе того же совещания господин Федорищев анонсировал предстоящую смену должности министра градостроительной политики Андрея Грачева. Чиновник покинет свой пост , но уже на следующей неделе выйдет на новую работу. Напомним, министерство градостроительной политики было создано при нынешнем губернаторе как дополнительная структура к уже существующему областному минстрою.

