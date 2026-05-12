Суд в Петербурге зарегистрировал иск противников КРТ к Горизбиркому

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал административный иск к Горизбиркому. Лидер движения «Центральный район за комфортную среду» Ярослав Костров просит признать незаконным решение, в котором ГИК отказался зарегистрировать инициативную группу для проведения референдума по отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ СПбИК рассмотрел ходатайство гражда в конце апреля

Истец просит обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию (СПбИК) повторно рассмотреть вопрос о регистрации инициативной группы, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В Telegram-канале «Стоп!КРТ» активисты отмечали, что на собрании инициативной группы присутствовало больше 300 человек. «Отказ всей инициативной группе из-за нескольких неправильных листов с подписями считаем противоречащим здравому смыслу и не соответствующим конституционному принципу»,— уверены противник программы.

СПбИК рассмотрел ходатайство граждан, выступающих против программы КРТ, в конце апреля. На заседании председатель Горизбиркома Олег Зацепа заявил, что в документах допущены ошибки: не перечислены поименно присутствовавшие на собрании, не была прописана формулировка вопроса референдума. При этом член ГИКа Павел Шапчиц («Яблоко») заметил, что в законе не прописаны конкретные требования к протоколу и ходатайству, и заявил, что оснований для отказа нет. За отказ проголосовали 12 членов избиркома, против — 1.

Собрание инициативной группы петербуржцы провели 18 апреля. На встрече в кинотеатре отеля «Москва» собрались 470 человек.

Надежда Ярмула