В Вологодской области произошла серия кадровых перестановок в муниципалитетах

В регионе объявили о двух новых назначениях. Временно исполняющим полномочия главы Великоустюгского округа назначен Владимир Носков. Должность главы округа освободится 13 мая — Игорь Быков подал в отставку. Носков возьмет под контроль объекты строительства и благоустройства. Кроме того, назначили врио главы Череповецкого округа. Информация об этом появилась в Telegram-канале Вологодской области.

Назначения действуют до избрания глав муниципальных округов и вступления их в должность

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Носков работает в муниципальной власти с 2024 года: занимал пост главы Сокольского округа, с прошлого года руководил Череповецким округом.

Временно исполняющим полномочия главы Череповецкого округа назначен Николай Сальников. Он родился в Череповце, имеет высшее юридическое образование и опыт законотворческой деятельности. Ранее Сальников занимал должность заместителя главы Череповца.

Карина Дроздецкая