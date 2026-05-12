Количество субъектов МСП в Ростовской области выросло на 3%

В Ростовской области с января по апрель текущего года количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло до 191 тыс. единиц. Это на 3,07% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС.

В ведомстве уточнили, что за первые четыре месяца 2026 года в регионе число субъектов МСП выросло на 2 тыс. единиц. Вместе с тем, с января по апрель прошлого года прирост субъектов составил 2,8 тыс. единиц (+1,5%), увеличившись до 185,4 тыс.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», доля поступлений субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в объеме консолидированного бюджета региона с начала года составила 30,2%.

Наталья Шинкарева