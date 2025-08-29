В Самаре возбуждено дело в отношении министра градостроительной политики

Министра градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев уличили в нарушении регионального закона. Оно касается сроков ответа на депутатские запросы. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Проверка показала, что министерство получило запрос о поправках в правила землепользования и застройки, но ответ был дан с опозданием и без подписи министра. Документ подписал первый заместитель Андрея Грачева.

В связи с этим в отношении министра градостроительной политики региона было возбуждено административное дело. В результате министру назначили штраф в размере 2 тыс. руб. Постановление суда пока не вступило в силу.

Георгий Портнов