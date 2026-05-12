Митрополит Евгений освятил Владимиро-Елисаветинский храм на берегу Шарташа

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил чин освящения Владимиро-Елисаветинского храма, расположенного в Свято-Елисаветинской обители милосердия на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Следующая фотография 1 / 2 Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины

В новом храме будут молиться подопечные хосписа — тяжелобольные пациенты, которые не могут жить без сторонней помощи и не имеют близких. В обители за ними ухаживают братья и сестры милосердия.

Обитель была построена при поддержке Фонда святой Екатерины и считается одним из крупнейших хосписов в стране. Первых подопечных здесь приняли в сентябре 2024 года, тогда же начались работы по оформлению внутреннего убранства храма.

Отмечается, что в обитель была передана частица мощей святителя Луки Крымского. При жизни святитель был врачом, за что был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а в 1946 году Сталинской премией I степени.

Полина Бабинцева