Операторы «большой четверки» подписали стратегическое соглашение с «Макс»

«Билайн», МТС, «Мегафон» и T2 подписали стратегические соглашения с «Макс», сообщила пресс-служба мессенджера. Сотрудничество предполагает использование платформы для отправки пользователям авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений, а также развитие совместных услуг и продуктов.

Пользователи смогут получать в «Макс» уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в сервисы. Уведомления будут автоматически распределяться по двум защищенным папкам — «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления». Папки получат специальный знак верификации.

Особенно важные уведомления будут приходить только на доверенное устройство, которое укажет сам пользователь. Технология протестирована совместно с Минцифры, и является основной для входа в приложение «Госуслуги».

В перспективе партнерство позволит бизнесу интегрировать в уведомления мультимедийные файлы и интерактив (изображения, GIF, видео, аудио, цифровые кнопки для активных действий). В случае невозможности доставки сообщения в «Макс» оно будет продублировано в SMS без дополнительной платы.