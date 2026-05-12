За первый квартал ввоз одежды из Китая в Россию вырос на 60%

В январе–марте импорт одежды из Китая в Россию вырос на 60% год к году, до $1,1 млрд, следует из исследования банка «Точка» и данных Главного таможенного управления КНР (GACC). Российские потребители выбирают одежду из КНР в том числе из-за цены, поясняют в CDEK.Shopping.

Доля заказов продукции из Китая также выросла: с 20,5% в 2025 году до 24,8% — в этом году. Наиболее популярными категориями в первом квартале стали кроссовки (34,5%), одежда (28,2%) и кеды (12,6%).

В Fashion Consulting Group пояснили, что сейчас страна происхождения не имеет существенного значения, а товары из КНР растут за счет бюджетного сегмента и оптимального сочетания цены и качества. В CDEK.Shopping также отмечают, что ассортимент в Китае гораздо шире, чем в других странах: одни и те же коллекции популярных брендов на китайском рынке нередко можно найти дешевле, чем где бы то ни было.

Согласно сервису «Сбериндекс», в марте этого года номинальные траты потребителей на одежду, обувь и аксессуары сократились на 4,5% год к году. В апреле падение варьировалось в диапазоне 3,4–6,7% год к году, на первых майских праздниках — до 4,3%.

