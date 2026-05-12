Нижегородский бизнесмен выкупил помещения «Афины Паллады» в Новосибирске

Недвижимость ЗАО агентство «Афина Паллада» в Новосибирске, включая его офисные помещения в центре города, продана в ходе конкурсного производства за 95,3 млн руб. Это следует из сообщения об итогах торгов.

В выставленный на продажу лот входило более 30 жилых и нежилых помещений. В том числе 27, расположенных в здании на ул. Советской, 49а. Начальная цена лота была установлена в размере 118,15 млн руб., торги проходили в форме публичного предложения с постепенным снижением цены.

Договор купли-продажи подписал Никита Чернов. В «СПАРК-Интерфакс» он указан в качестве владельца нижегородских компаний ПКО ФГ «Альтернатива» и «Софт инвест».

Ранее на ул. Советской, 49а располагался основной офис группы компаний «Афина Паллада». ЗАО агентство «Афина Паллада» (деятельность в области права и бухгалтерского учета) было признано банкротом в марте 2025 года по заявлению ООО «Соло-рент».

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2025 году ООО «Научно-производственный центр „Экоскил”» приобрело 59,62% акций АО «Красноярский электровагоноремонтный завод», также входившего в группу «Афина Паллада».

Валерий Лавский