Эрик Лидделл был уникальным спортсменом своего времени. На дистанции 100 м в начале XX века с ним мало кто мог сравниться. Он бежал настолько быстро, что получил прозвище «Летающий шотландец». На Олимпиаде 1924 года в Париже Лидделл был просто обязан брать золото на 100-метровке. Но вот беда: финальные забеги на этой дистанции проходили в воскресенье, а шотландец родился в семье миссионеров и был человеком глубоко верующим.

Он сказал, что как христианин не может выступать в «день Господень». Грянул скандал. Пресса и чиновники давили на спортсмена, называя его предателем, но Эрик был непреклонен. Пока шли воскресные забеги, он проповедовал в Шотландской церкви Парижа. Но после этого спортсмен решил выйти на дистанцию, которую никогда не бегал — 400 м. Здесь совсем другая тактика и совершенно другое распределение сил, поэтому в шотландца никто не верил, но случилось чудо.

Он рванул на 400 м так, словно собирался бежать 100 м, и по всем законам должен был потерять силы во второй половине забега. Только этого не произошло. Лидделл финишировал первым, к тому же с мировым рекордом, серьезно обогнав соперников. Шотландец объяснил это верой. «Первые 200 м я бежал изо всех сил, а потом — с Божьей помощью», — сказал он после финиша. Конечно, кинематографисты не смогли пройти мимо такого сюжета, и в 1981 году году появился фильм «Огненные колесницы», который получил четыре премии «Оскар».

Владимир Осипов