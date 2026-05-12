S7 вновь оштрафовали за оказание услуг пассажирам с нарушением закона

Авиакомпании S7 Airlines привлекли к административной ответственности за повторное оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ). Перевозчика обязали выплатить штраф в размере 35 тыс. руб., сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в феврале этого года авиакомпания несвоевременно обеспечила пассажиров задержанного рейса из Пхукета (Таиланд) в Иркутск питанием, а также не предоставила им гостиницу.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине апреля S7 привлекли к административной ответственности за овербукинг с 13 пассажирами и обязали выплатить штраф в 45 тыс. руб. В феврале этого авиаперевозчика оштрафовали также на 45 тыс. руб. за аналогичное нарушение. Месяцем ранее Обский горсуд Новосибирской области признал незаконными действия авиакомпании, связанные с овербукингом.

Александра Стрелкова