В Самаре не нашли места для авиатехники в парке Гагарина

На территории парка имени Юрия Гагарина в Самаре нет площадок, пригодных для установки военной техники. В ответе администрации города на депутатский запрос Дмитрия Асеева во вторник, 12 мая, говорится, что разместить самолет АН-10 на прежнем месте невозможно из-за высоковольтной линии электропередач (ВЛ 110 кВт) с охранной зоной 50 метров.

Чиновники также указали, что иные свободные участки для крупногабаритного объекта (например, АН-12) в парке отсутствуют. Дмитрий Асеев выразил недоумение: места всегда находятся для коммерческих павильонов, но не для авиатехники, которая была частью истории и символом парка. Парламентарий намерен обратиться в вышестоящие инстанции.

В марте на заседании гордумы парламентарий предложил вернуть в парк самолет «Антошка». Он размещался на территории парка с 1973 года на протяжении 20 лет. Самолет был переоборудован в детский кинотеатр. В начале 1990-х годов в нем произошел пожар. В итоге «Антошку» демонтировали и утилизировали.

