В самарский парк Гагарина предложили вернуть авиатехнику

Депутат городской думы Самары Дмитрий Асеев выступил с инициативой вернуть в самарский парк имени Юрия Гагарина авиационную технику. Он озвучил свое предложение на заседании комитета по образованию, соцвопросам и культуру в муниципальном парламенте во вторник, 24 марта. Об этом Дмитрий Асеев сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

«У нас есть ресурсы: за Волгой стоит самолет L-29 "Дельфин", есть техника в Смышляевке. Предложил вернуть в парк авиационную технику — не фантазия, а вполне реальный проект. Стоимость возврата минимальная», — написал депутат.

По словам Дмитрия Асеева, один из коллег по депутатскому корпусу ответил: «Дети могут упасть, это риск». В свою очередь, парламентарий предложил не отказываться от идеи.

В 1973 году в парке имени Юрия Гагарина в Куйбышеве установили самолет Ан-10. Его переоборудовали в детский кинотеатр «Антошка».

В 1992–1993 годах самолет демонтировали после пожара. В сентябре 1996 года «Антошку» утилизировали.

