В Самаре поставят памятник девочке, погибшей от падения дерева во время урагана

Родственники девочки, погибшей в результате падения дерева во время урагана в Самаре, собираются поставить ей памятник на территории микрорайона «Волгарь». Об этом сообщает депутат совета депутатов Куйбышевского района Самары Константин Поколодин со ссылкой на дедушку погибшего ребенка.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Происшествие случилось днем 27 апреля. Во время ураганного ветра двое несовершеннолетних шли по тротуару в Куйбышевском районе, когда на них рухнуло дерево. Один ребенок погиб, второй пострадал. Было возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В тот же день в результате падения деревьев в Самаре и Самарской области погибли двое взрослых. По факту их смерти также возбуждены уголовные дела.

Жители микрорайона «Волгарь собрали деньги семье погибшей девочки. Ее дедушка сообщил Константину Поколодину, что часть средств передана на помощь пострадавшему ребенку, которая находится в больнице, а оставшуюся сумму планируется потратить на изготовление и установку памятника погибшей.

Георгий Портнов