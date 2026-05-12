Средняя зарплата в Орловской области за год выросла почти на 10%

В феврале 2026 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила в Орловской области 62,8 тыс. руб., что на 9,6% больше, чем в феврале 2025-го. В реальном выражении рост оценивается в 3,6%. Об этом сообщается в докладе о социально-экономическом положении региона, опубликованном Орелстатом.

Наиболее прибыльной для работников отраслью Орелстат назвал сферу финансовой и страховой деятельности, где зарплаты были на 76,5% выше среднеобластного уровня. Также выше среднего получали сотрудники обрабатывающих производств и работники, занятые в сфере транспортировки и хранения.

Зарплата в орловских гостиницах и на предприятиях общественного питания, по данным Орелстата, оказалась наименее конкурентоспособной — на 38,8% ниже среднеобластного уровня.

Рабочую силу на рынке труда Орловской области в январе-марте этого года оценили в 324,9 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше. Из них заняты 319,8 тыс. Уровень безработицы в первом квартале года составил 1,6.

В начале мая «Ъ-Черноземье» писал, что Липецкая область опередила Воронежскую и Белгородскую по скорости роста зарплат. Орловская область в свою очередь стала последней в макрорегионе по этому показателю и заняла 58-е место в общероссийском рейтинге.

Денис Данилов