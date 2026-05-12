В Оренбуржье ввели план «Ковер», аэропорт Оренбурга не принимает и не отправляет суда

В Оренбургской области ввели режим воздушных ограничений, объявлен план «Ковер». Об этом сообщает губернатор региона Евгений Солнцев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Аэропорт Оренбурга не принимает и не отправляет воздушные суда «в целях безопасности».

По словам Евгения Солнцева, на территории Оренбуржья «могут наблюдаться перебои в связи до полного ее нарушения».

Губернатор Оренбуржья объявил об угрозе атаки вражеской беспилотной авиации в 10:18 (MSK+2).

