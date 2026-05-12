Вице-спикера заксобрания Красноярского края посадили на 14 лет по делу о растрате

В Красноярске сегодня, 12 мая, завершилось рассмотрение уголовного дела о предполагаемых хищениях при поставках товаров в заполярный город Игарка. Его главные фигуранты, зампред регионального парламента Сергей Натаров (ЛДПР) и его сын Антон, получили по 14 лет лишения свободы и штраф по 4 млн руб., сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Сергей Натаров (фото 2018 года)

Как писал «Ъ-Сибирь», летом 2023 года Генпрокуратура РФ направила в суд дело преступной группы, занимавшейся, по версии следствия, хищениями при проведении северного завоза в заполярный город Игарка. Ее участники, указывается в материалах обвинения, организовали поставку товаров и услуг для муниципальных компаний по искусственно завышенным ценам, в результате чего бюджет потерял свыше 100 млн руб.

«Организаторами и руководителями группы являлись депутат законодательного собрания Красноярского края и его сын. Для совершения преступлений они привлекли руководителей подконтрольных коммерческих организаций Красноярска и Игарки, индивидуальных предпринимателей», — указывалось в сообщении прокуратуры.

Всего в качестве обвиняемых привлекли 14 человек. Двое участников группы заключили соглашение о сотрудничестве и ранее были осуждены на 4,5 года условно и 5,5 года колонии общего режима. Остальные фигуранты, включая отца и сына Натаровых, вину не признали.

Илья Николаев