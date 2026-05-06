Объем продаж препаратов от сахарного диабета на Ставрополье вырос на 111%

В январе-марте 2026 года в Ставропольском крае объем продаж препаратов для лечения сахарного диабета в денежном выражении достиг 489,6 млн руб., что на 111% больше, чем в аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 232,5 млн руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе DSM Group.

Продажи лекарств от сахарного диабета в регионе в количественном выражении выросли на 10%. Так, в начале 2025 года на Ставрополье было продано 258,3 тыс. упаковок таких препаратов, а в первом квартале 2026 года — 283,4 тыс. упаковок.

В число самых популярных препаратов для лечения сахарного диабета вошли Тирзетта (24,3% от общего числа продаж), Семавик (14,1%), Велгия (13,1%), Фогсига (12,5%), и Седжаро (8,1%).

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал о росте в первом квартале 2026 года продаж препаратов для лечения ожирения в регионе на 149%. За этот период было продано 57,2 тыс. упаковок этих лекарств, тогда как годом ранее показатель составлял 22,9 тыс. упаковок.

Наталья Белоштейн