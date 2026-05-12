Умер актер Вадим Александров

Заслуженный артист России Вадим Александров умер в возрасте 87 лет. Это следует из данных на сайте «Кино-театр.ру». Актер известен по ролям в «Кин-дза-дза!», «Мы из джаза», «Папиных дочках» и других фильмах и сериалах.

Вадим Александров в одном из сюжетов киножурнала «Ералаш» (1986 год)

Фото: Киностудия имени М. Горького Вадим Александров в одном из сюжетов киножурнала «Ералаш» (1986 год)

В 1962 году Вадим Александров окончил театральное училище имени М. С. Щепкина. С 1962 по 1976 год работал в ЦДТ (ныне РАМТ). В 1988–2000 годах играл в театре-студии под руководством Олега Табакова. Там он исполнял роли в постановках «Ревизор», «Механическое пианино», «Станционный смотритель» и других.

Вадим Александров сыграл в том числе в фильмах «Усатый нянь», «Тот самый Мюнхгаузен», а также в сериалах «Моя прекрасная няня», «Воронины», и «Физрук».