Вагоны для челябинского метротрамвая поставит нижегородская компания

Областное государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» заключило контракт на поставку 12 новых трамваев для метротрамвая с ООО «Автотехкомплект» (Нижегородская область). Цена контракта составила свыше 2,4 млрд руб., указано на портале госзакупок.

Поставщику необходимо приобрести низкопольные трамваи с максимальной вместимостью от 200 человек. Транспорт предназначен для надземного и подземного движения и должен иметь две одностворчатые и две двухстворчатые двери с каждой стороны. Также в трамваях необходимы откидные рампы для посадки и высадки маломобильных пассажиров или пассажиров с колясками. Контракт действует до конца 2026 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Автотехкомплект» зарегистрировано в Дзержинске в 2002 году. Учредителем является Александр Захарченко, управляющим — индивидуальным предпринимателем указана Любовь Хохлова. Выручка компании за 2025 год составила практически 3 млрд руб., чистая прибыль — 125,6 млн руб. В портфеле поставщика 16 госконтрактов на поставку общественного транспорта в разные города страны, 10 из них — с неустойками.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в конце апреля УФАС РФ по Челябинской области остановило закупку вагонов для метротрамвая за 2,5 млрд рублей из-за поступившей жалобы на процедуру. Ее подал «Усть-Катавский вагоностроительный завод», который ранее изготовил первую партию трамваев. На портале госзакупок 7 мая была отменена приостановка определения поставщика. При этом сама жалоба еще рассматривается.

