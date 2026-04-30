Челябинское УФАС приостановило закупку вагонов для метротрама за 2,5 млрд рублей

УФАС РФ по Челябинской области остановило закупку вагонов для метротрамвая за 2,5 млрд рублей из-за поступившей жалобы на процедуру. Ее подал «Усть-Катавский вагоностроительный завод», который ранее изготовил первую партию трамваев. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Конкурс, о котором идет речь, прошел в апреле этого года. В рамках контракта поставщику необходимо изготовить 12 низкопольных трамваев. Заявки на участие подали две компании, наименования которых не раскрываются. Победителем стал подрядчик, предложивший за изготовление вагонов 2,46 млрд руб. На втором месте оказалась компания с ценой в 2,48 млрд руб. Можно предположить, что этим участником был «Усть-Катавский вагоностроительный завод».

В тексте жалобы предприятие указывает, что подходящие трамвайные вагоны могут произвести три компании — сам УКВЗ, «Уральский завод транспортного машиностроения» (УТМ) и «Торговый дом БКМ». Проанализировав параметры, которым должна соответствовать продукция, заявитель пришел к выводу, что наиболее подходящими являются модели УКВЗ и УТМ. Однако выяснилось, что в планах «Уральского завода транспортного машиностроения» на 2026 год нет производства нужных вагонов. Таким образом, по словам заявителя, для поставки подходят только модели БКМ, которые не соответствуют требованиям заказчика и не прошли сертифицированные испытания. По всей видимости, «Торговый дом БКМ» и стал победителем закупки, с чем не согласен усть-катавский производитель.

УКВЗ потребовал приостановить конкурсную процедуру и провести проверку, а также выдать предписание об устранении нарушений и обязать центр организации закупок Челябинской области провести повторный аукцион. Антимонопольная служба приняла жалобу к рассмотрению.

В январе 2026 года «Усть-катавский вагоностроительный завод» поставил первую партию из пяти трехсекционных трамваев для челябинского метрорамвая. Один из них вышел на линию маршрута №3.

