В Ростовской области продажи противоопухолевых препаратов выросли на 25%

В первом квартале 2026 года аптеки Ростовской области продали 34,7 тыс. упаковок противоопухолевых препаратов, что на 25% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда объем продаж составлял 27,7 тыс. упаковок. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе DSM Group.

В тот же период в регионе выросли продажи противоопухолевых препаратов и в денежном выражении. В январе-марте 2025 года этих лекарств было продано на 49,8 млн руб., в начале 2026 года — на 52,6 млн руб.

В числе самых продаваемых противоопухолевых лекарств оказались Метотрексат (17,6% от общего объема продаж), Анастрозол (10,8%), Бусерелин (9%), Методжект ( 6,6%) и Лумикрас (6,5%).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что по итогам 2025 года Ростовская область заняла пятое место в России по объему продаж антидепрессантов. За год аптеки региона продали 800 тыс. упаковок антидепрессантов — это 3,4% от общего объема продаж в стране. Всего жители Ростовской области потратили на препараты этой группы 643 млн руб.

Наталья Белоштейн