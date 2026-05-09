Ростовская область вошла в пятерку регионов России по продажам антидепрессантов

По итогам 2025 года Ростовская область заняла пятое место в России по объему продаж антидепрессантов. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma.

За год аптеки региона реализовали 800 тысяч упаковок антидепрессантов — это 3,4% от общего объема продаж в стране. Всего жители Ростовской области потратили на препараты этой группы 643 млн рублей.

В целом по России в 2025 году было продано 23,6 млн упаковок антидепрессантов. Лидером по объему потребления стала Москва, где приобрели 3,7 млн упаковок на 4,2 млрд рублей. Далее следуют Московская область — 1,9 млн упаковок, Санкт-Петербург — 1,7 млн, а также Краснодарский край, где продали около миллиона упаковок антидепрессантов.

Если учитывать среднедушевое потребление, то Ростовская область также вошла в число лидеров страны. На тысячу жителей региона приходится около 194–195 упаковок антидепрессантов при среднем российском показателе в 156 упаковок. Первое место по этому критерию занимает Санкт-Петербург — 311,8 упаковок на тысячу жителей.

По данным аналитиков, рынок антидепрессантов в России продолжает быстро расти. Только за первые два месяца 2026 года продажи увеличились на 21% в натуральном выражении и на 33% — в денежном. Наиболее высокий спрос на препараты этой группы традиционно фиксируется весной и осенью, а пик продаж приходится на конец года.

Самыми популярными антидепрессантами в России остаются препараты на основе эсциталопрама. Далее по объему продаж идут «Триттико» и «Велаксин».

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области все чаще переходят с безрецептурных успокоительных средств на анксиолитики и транквилизаторы. По итогам 2025 года продажи анксиолитиков в регионе выросли на 5,3% — до 527 тысяч упаковок. Одновременно спрос на седативные и снотворные препараты снизился почти на 3%.

Валерий Климов