Экс-главу представительства Мурманской области обвинили в выводе миллиарда рублей за рубеж

Бывшему руководителю представительства правительства Мурманской области Ашоту Баблумяну предъявили обвинения в мошенничестве и незаконном выводе за границу около 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Экс-главу представительства правительства Мурманской области обвиняют в хищении

По версии следствия, господин Баблумян обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также в нескольких эпизодах незаконных валютных операций, совершенных организованной группой с использованием подложных документов.

Следователи считают, что не позднее 2022 года он создал преступную группу для хищения денежных средств, в том числе из бюджета Мурманской области. По данным правоохранительных органов, деньги выводились за рубеж через подконтрольные юридические лица.

Одним из участников схемы следствие называет мурманского бизнесмена Оганеса Шанкояна — учредителя 11 компаний. Ему также предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, предприниматель обеспечивал работу подконтрольных фирм, их участие в закупках и заключение контрактов с организациями, связанными с государственными учреждениями региона.

Следствие утверждает, что через эти компании осуществлялся вывод средств за границу с использованием фиктивных документов. Оба фигуранта арестованы по решению Мещанского суда Москвы.

Матвей Николаев