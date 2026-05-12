Национализированная «Агрофирма Ариант» снова сменила владельца

Владельцем ООО «Агрофирма Ариант» стала структура Россельхозбанка — ООО «Управляющая компания Агрохолдинг А», по данным «СПАРК-Интерфакс». Это очередной переход организации от собственника к собственнику после национализации.

Агрофирма после изъятия ее в пользу государства принадлежала сначала ООО «Капитал», потом — инвестиционному фонду «РСХБ АгроС». Обе организации входят в структуру Россельхозбанка. С начала мая предприятием владеет ООО «Управляющая компания Агрохолдинг А». Это произошло после нового отказа суда в отмене национализации экс-собственникам холдинга «Ариант». Остальные компании, которые входили в него, на данный момент не меняли учредителей.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, агрохолдинг «Ариант» стал собственностью РФ в апреле 2024 года в счет взыскания 105 млрд руб. с семей бывших владельцев ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова.

Виталина Ярховска