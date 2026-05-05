Экс-владельцам «Арианта» вновь отказали в отмене национализации компании

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрел новую жалобу бывших владельцев национализированной группы компаний «Ариант», поданную после вновь открывшихся обстоятельств. В отмене решения о передаче организации государству отказано. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заявление было подано 1 апреля и принято к производству 6 апреля. Экс-владельцы «Арианта» пытались оспорить решение арбитражного суда от 5 апреля 2024 года о национализации четырех компаний холдинга. Поводом стали «вновь открывшиеся обстоятельства». Но, как и ранее Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа, первая инстанция отказала в удовлетворении требований.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в апреле 2024 года был удовлетворен иск Генпрокуратуры РФ о взыскании неосновательного обогащения в сумме 105 млрд руб. с бывших владельцев группы «Ариант» и группы ЧЭМК. В счет взыскания суд изъял 100% долей, принадлежащих бизнесменам Александру Аристову и Юрию Антипову, а также их семьям, компаний: «Кубань-Вино», «Агрофирма Южная», ООО «Агрофирма Ариант», «ЦПИ — Ариант».

Виталина Ярховска