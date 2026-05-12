В Пензенской области объявили трехдневный дистант в школах и вузах

С 12 по 14 мая некоторые учебные заведения Пензенской области будут учиться дистанционно. Информация о переходе на онлайн-режим появилась в родительских чатах школ и вузов региона, сообщает ряд пензенских СМИ.

Фото: министерство образования Астрханской области

По сообщениям в мессенджерах, на удаленное обучение временно перейдут школьники и студенты вузов и колледжей Пензы, а также образовательных учреждений Заречного, Нижнеломовского и Сердобского районов. О переходе на дистант также сообщают родителям учеников двух школ в Засечном — имени Ермина и имени Лермонтова.

В пензенском минобре пока ситуацию не прокомментировали. Причины перехода на дистанционный формат в родительских чатах не называются.

Ранее губернатор Олег Мельниченко сообщал, что пензенские школьники и студенты будут учиться из дома 7 и 8 мая. Удаленный режим ввели в Пензе, Заречном, Сердобске и Нижнем Ломове. Такое решение принято из-за участившихся случаев угроз атак БПЛА и ракет в регионе.

UPD: Господин Мельниченко в 9:43 (по местному времени) сообщил в своем Telegram-канале, что оперштаб Пензенской области принял решение о переводе школьников и студентов на трехдневный дистант в связи с повышенной угрозой беспилотной и ракетной опасности.

