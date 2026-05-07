Пензенские школьники и студенты уходят на дистант по решению губернатора

Пензенских школьников и студентов колледжей и вузов переводят на дистанционное обучение 7 и 8 мая. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Удаленный режим ввели в Пензе, Заречном, Сердобске и Нижнем Ломове. Такое решение принято из-за участившихся случаев угроз атак БПЛА и ракет в регионе.

Больше недели опасность беспилотников объявляют в Пензенской области ежедневно, иногда несколько раз в сутки. Последний раз об угрозе дронов предупреждали вечером 6 мая и утром 7-го. Также этим утром в Пензенской области вводили режим «Ракетная опасность».

Нина Шевченко