В Бисерти приступили к ликвидации последствий крупного пожара

В поселке Бисерть в Свердловской области приступили к разбору и вывозу завалов, образовавшихся после пожара, в результате которого пострадали семь домов. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила глава поселка Валентина Суровцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница «ВКонтакте» главы Бисерти Валентины Суровцевой Фото: страница «ВКонтакте» главы Бисерти Валентины Суровцевой

Она поблагодарила жителей, которые откликнулись на призыв о помощи с техникой и ресурсами, и заявила, что лично проконтролирует процесс ликвидации последствий пожара. «Я обращаюсь к каждому: пожалуйста, покиньте зону проведения работ и не подходите к ней до полного завершения уборки. Сейчас там будет работать тяжелая техника, и нахождение на площадке просто небезопасно»,— сказала Валентина Суровцева.

Ранее прокуратура Нижнесергинского района взяла на контроль установление обстоятельств пожара на улицах Советская и Малышева в Бисерти 10 мая. По ее данным, шесть домов сгорели, один получил повреждения. Точная причина возгорания будет установлена специалистами по результатам пожарно-технической экспертизы.

В домах проживали 10 человек — все они обратились за материальной помощью.

Ирина Пичурина