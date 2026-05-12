Арбитражный суд признал банкротом сеть новосибирских кондитерских «Кузина»

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом ООО «Кузина» и открыл конкурсное производство сроком на пять месяцев — до 7 октября 2026 года. Конкурсным управляющим утвержден Алексей Сорокин. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

С заявлением о признании компании несостоятельной в суд обратилась ИФНС № 7 по Омской области. Задолженность общества перед налоговой составила 3,8 млн руб.

Как писал «Ъ» в марте 2026 года, банкротом также признана управляющая сетью кофеен «Кузина» Евгения Головкова.

Сеть кондитерских «Кузина» основана в 2003 году в Новосибирске американцем Эриком Шогреном. Ранее в нее входили более 40 кондитерских в Новосибирске, Москве, Барнауле, Томске, Бердске и Краснообске. В последние годы стало известно о закрытии ряда точек. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка компании составила 328,4 млн руб., что на 22% ниже, чем годом ранее (420,9 млн руб.). При этом чистая прибыль выросла на 9,8% и достигла 3,6 млн руб.

Лолита Белова