Управляющую сетью кофеен «Кузина» признали банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом управляющую сетью кофеен «Кузина» Евгению Головкову. Процедура банкротства начата по заявлению межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17. Также в отношении должника запущен процесс реализации имущества, следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление о банкротстве Евгении Головковой налоговый орган направил 2 апреля 2025 года. На тот момент сумма требований составляла 2,56 млн руб. В марте 2026 года в реестр требований межрайонной ИФНС №17 включены 3,2 млн руб., в том числе налог в размере 2 млн руб. и пеня в сумме 1,1 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», весной 2025 года «Кузина» допустила дефолт по выпуску четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн руб. «Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине временных финансовых трудностей», - пояснял эмитент.

Ранее Евгения Головкова неоднократно привлекалась к административной ответственности межрайонной ИФНС России №17 по Новосибирской области, как руководитель ООО «Рест инвест», ООО «Нью-Йорк пицца франчайзинг», ООО «Кузина - инвест», ООО «Стар», ООО «Ваниль», ООО «Кузина-рост», ООО «Два шоколада».

Сеть кондитерских «Кузина» основана в 2003 году в Новосибирске американцем Эриком Шогреном. В нее входят более 40 кондитерских в Новосибирске, Москве, Барнауле, Томске, Бердске и Краснообске. В состав сети, кроме собственных кафе, входят заведения под управлением компаний-партнеров и открытые по франшизе. По итогам 2024 года выручка компании составила 328 млн руб., чистая прибыль — 3,6 млн руб.

Лолита Белова

