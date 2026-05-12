Японская Calbee откажется от цветной упаковки чипсов из-за дефицита нафты

Японская компания Calbee планирует изменить упаковку своей основной продукции — картофельных чипсов — на черно-белую. Это связано с дефицитом растворителей и смол, вызванным нехваткой нафты из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщает газета Yomiuri, постепенная замена упаковки начнется в конце мая и затронет 14 основных продуктов компании, включая картофельные чипсы Lightly Salted и Consomm Punch, а также креветочные чипсы Kappa Ebisen. Компания уведомила об этом розничных продавцов и других заинтересованных лиц, обосновав решение приоритетом стабилизации поставок.

Нехватка нафты делает закупки типографской краски нестабильными. Вслед за Calbee на подобный шаг могут пойти и другие производители, отмечает издание.

Поставщики из стран Ближнего Востока составляют почти 40% от всего импорта нафты в Японию. Официально японские власти дефицита не признают. Заместитель генерального секретаря правительства Японии Кэй Сато заявил, что сообщений о проблемах с поставками не поступало. По его словам, необходимый объем нафты по стране обеспечен.

Эрнест Филипповский