Радий Хабиров опустился на четыре позиции в рейтинге влияния губернаторов

Глава Башкирии Радий Хабиров по итогам апреля занял 17-е место в рейтинге влияния региональных руководителей по версии Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Это худшая позиция главы республики с начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

По итогам января Радий Хабиров занимал 15-е место, по итогам февраля и марта — 14-е и 13-е соответственно. В новом рейтинге он уступил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, главе Крыма Сергею Аксенову, губернатору Свердловской области Денису Паслеру и губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву.

Пятерка лидеров, считают политологи, медиа-менеджеры, журналисты, на основе анкет которых составлен рейтинг, выглядит так: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Идэль Гумеров