Радий Хабиров поднялся на 13 место в рейтинге влияния региональных глав

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 13 место в мартовском рейтинге влияния руководителей российских субъектов по версии Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

В пятерку лидеров рейтинга вошли мэр Москвы Сергей Собянин, раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Томской области Александр Моор.

Комментируя позиции главы Башкирии, аналитики АПЭК отмечают позиции региона в конкуренции за федеральную поддержку на крупные инвестиционные проекты. В этом контексте эксперты выделили получение средств промышленным технопарком «Мастер» (по данным «РБК Уфа», в ближайшие три года площадка в Туймазах получит 216,7 млн руб.).

В январе господин Хабиров занимал 15 место в рейтинге, по итогам февраля — 14 строчку.

Идэль Гумеров