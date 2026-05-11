При атаках ВСУ в Белгородской области ранены четверо гражданских, поврежден храм

Четыре мирных жителя, включая 18-летнего юношу и троих сотрудников скорой помощи, пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Под ударами оказались Белгородский, Шебекинский, Грайворонский и Волоконовский округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жанровая фотография

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Жанровая фотография

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В частности, в поселке Октябрьский Белгородского округа два беспилотника атаковали многоквартирный дом. После удара первого дрона по крыше здания был ранен 18-летний юноша. Прибывшая к пострадавшему бригада скорой помощи попала под повторную атаку беспилотника — у троих медиков диагностированы баротравмы, у юноши — баротравма и осколочное ранение подбородка.

Молодого человека госпитализировали в областную клиническую больницу, сотрудники скорой продолжат лечение амбулаторно. Повреждены два многоквартирных дома, автомобиль и машина скорой помощи.

В селе Новая Нелидовка того же округа дрон повредил забор частного домовладения.

В Шебекинском округе под атаки попали семь населенных пунктов. В селе Сурково дрон повредил частный дом, забор и КамАЗ, в Белянке — легковой автомобиль, в Графовке огнем уничтожен автомобиль. В Новой Таволжанке выбиты окна в частном доме и двух надворных постройках, в Шебекино поврежден автомобиль после удара по инфраструктурному объекту, в Маломихайловке дрон атаковал служебный микроавтобус, в Зиборовке повреждены фасад и кровля дома.

В Грайворонском округе в селе Дорогощь беспилотники повредили «КамАЗ», трактор и уничтожили 11 единиц сельхозтехники на территории предприятия. В Дунайке поврежден инфраструктурный объект, в Горе-Подоле после детонации FPV-дрона загорелась кровля частного дома. В Волоконовке FPV-дроны повредили два коммерческих объекта, шесть автомобилей и фасад храма Успения Пресвятой Богородицы, в селе Шидловка повреждено остекление частного дома.

В селе Волоконовка запущенные со стороны Украины БПЛА ударили по фасаду храма Успения Пресвятой Богородицы

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», четверо гражданских, включая 17-летнего подростка, а также боец местного подразделения самообороны «Орлан», пострадали за предыдущие сутки при ударах ВСУ по Белгородской области.

Сергей Калашников