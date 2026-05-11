За сутки при атаках ВСУ в Белгородской области ранены пять человек

Четверо гражданских, включая 17-летнего подростка, а также боец местного подразделения самообороны «Орлан», пострадали за прошедшие сутки при ударах ВСУ по Белгородской области. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Атакам подверглись Белгородский, Грайворонский и Шебекинский округа.

В Белгородском округе в селе Ясные Зори работник получил ранения при ударе дрона по территории предприятия, после оказания помощи в городской больнице №2 Белгорода он продолжит лечение амбулаторно. Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора в 00:40 понедельника. У гражданского — «минно-взрывная травма и слепое осколочное непроникающее ранение живота».

В селе Варваровка того же округа при атаке беспилотника пострадал 17-летний юноша, его госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

В том же округе есть и иные последствия украинских атак. В Ясных Зорях на предприятии, где был ранен гражданский, сгорел легковой автомобиль, повреждены два многоквартирных дома, КамАЗ и еще один автомобиль. В поселке Октябрьский посечен забор частного домовладения и сгорел автомобиль. В селе Таврово обломки сбитого беспилотника пробили крышу надворной постройки. Ночью в поселке Малиновка дрон повредил газовую трубу и линию электропередачи на территории частного дома.

В Грайворонском округе в селе Глотово при атаке дрона ранена мирная жительница, после оказания помощи в областной клинической больнице ее отпустили на амбулаторное лечение.

В том же округе в селе Дорогощь от атак беспилотников сгорело здание сельхозпредприятия, повреждены автомобиль и два частных дома, в селе Косилово поврежден объект торговли, в районе села Дунайка — служебный автомобиль.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при детонации дрона пострадал боец «Орлана». После оказания помощи в Шебекинской районной больнице он продолжит лечение амбулаторно, сообщил губернатор.

Также из Новой Таволжанки в областную клиническую больницу госпитализирован мужчина, пострадавший при ударе дрона.

Помимо раненых, в городе Шебекино поврежден частный дом, в селе Вознесеновка сгорел автомобиль, в селе Зимовенька повреждены микроавтобус и легковой автомобиль, в Новой Таволжанке повреждены четыре частных домовладения, два автомобиля, линия электропередачи и кровля частного дома. Утром понедельника в селе Маломихайловка дрон атаковал территорию сельхозпредприятия, поврежден автомобиль.

Сергей Калашников