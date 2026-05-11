Школы на Ставрополье перевели на дистанционную форму из-за ухудшения погоды
В Ставропольском крае школы и учреждения профессионального образования 12 и 13 мая перевели на дистанционную форму обучения, в детских садах — режим свободного посещения. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.
Решение было принято с учетом предупреждения МЧС. Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что до конца 13 мая в регионе прогнозируются грозы, град и шквалистый ветер.
«Растет риск чрезвычайных ситуаций, связанных со стихией. В крае действует режим повышенной готовности по погодным условиям. Берегите себя», — написал губернатор.