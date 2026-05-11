Бывшего замглавы Азова включили в санкционный список Великобритании

Уроженец Азова Дмитрий Шевченко вошел в обновленный санкционный список Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба города.

Бывший заместитель главы администрации города Азова, а ныне директор российского Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» Дмитрий Шевченко вошел в обновленный список, о котором ранее писал «Ъ».

«Госсекретарь считает, что есть разумные основания подозревать, что Дмитрий Евгеньевич Шевченко является причастным лицом… на основании,

что он является или был вовлечен в дестабилизацию Украины…», — говорится в документе.

