Футболисты «Оренбурга» сохранили прописку в РПЛ

Футболисты «Оренбурга» гарантировали себе участие в Российской премьер-лмге (РПЛ) в сезоне-2026/27. Это произошло после окончания матча 29-го тура между «Акроном» и «Ростовом».

Тольяттинская команда проиграла ростовчанам со счетом 1:3. «Оренбург» с 29 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Столько же у «Крыльев Советов», но самарцы уступают коллективу из Южного Урала по дополнительным показателям.

В активе «Акрона» 27 баллов и 13-е место. В заключительном туре тольяттинский клуб сыграет с «Крыльями Советов». При любом итоге матча «Оренбург» даже в случае собственного поражения от «Краснодара» будет опережать в турнирной таблице как минимум одного представителя Самарской области и не опустится ниже 12-й позиции.

Все матчи 30-го тура чемпионата России пройдут 17 мая и начнутся в 18:00 (MSK).

