Футболисты «Акрона» проиграли «Ростову» в матче РПЛ

В понедельник, 11 мая, в матче 29-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Акрона» принимали «Ростов». Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:3.

В составе «Ростова» отличились Кирилл Щетинин, Мохаммад Мохебби и Виктор Мелехин. Также автогол на счету защитника гостей Умара Сако.

Футболисты «Акрона» с 27 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» располагается на десятой позиции и сохранил прописку в элите отечественного футбола.

