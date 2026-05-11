Минэнерго США «открыто» к временной отмене налога на бензин

Администрация Дональда Трампа «открыта ко всем идеям» по снижению розничных цен на автомобильное топливо в стране. Это касается и временного приостановления действия федерального налога на бензин. Об этом в программе Meet The Press телеканала NBC заявил министр энергетики страны Крис Райт.

В настоящее время в цену, которую американские водители платят на топливо на АЗС, входит федеральный налог — $0,183 за галлон. Ранее администрация занимала жесткую позицию по поводу этого налога, отказываясь даже рассматривать возможность его изменения.

Эксперты отметили, что слова об «открытости» к приостановке налога прозвучали как раз в тот день, когда, по данным Американской автомобильной ассоциации, цена на бензин превысила $4,52 за галлон против менее $2 до начала военной операции против Ирана. Опросы общественного мнения показывают, что вопрос цены на бензин все больше беспокоит американцев. И они склонны винить в росте цен господина Трампа. 77% опрошенных в конце апреля американцев возложили на него хотя бы часть ответственности за ситуацию с ценами на горючее.

Николай Зубов