ФК «Урал» обыграл «КАМАЗ» и обеспечил себе третье место в Лиге Pari

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «КАМАЗом» (Набережные челны) в 33-м туре Лиги Pari. Матч проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончился со счетом 2:0 (2:0) в пользу хозяев.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Мячи забили: Илья Ишков (4 минута), Лео Кордейро (24).

ФК «Урал» после 33-го тура остался на третьем месте в турнирной таблице, у него 61 очко. На первом и втором местах московская «Родина» и «Факел» из Воронежа (по 65 очков). У волгоградского «Ротора», который занимает четвертое место, 53 очка. Таким образом, ФК «Урал» сохранит третье место до конца сезона. Напрямую в премьер-лигу могут выйти только две лучшие команды дивизиона, поэтому уральскую команду ждут стыковые игры.

Последний матч в чемпионате ФНЛ «Урал» сыграет 16 мая в Новороссийске с «Черноморцем».

Николай Яблонский