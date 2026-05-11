Над Курской областью за сутки сбили 20 беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки в Курской области в результате атак ВСУ пострадал 52-летний мужчина, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его данным, в поселке Песчанский Беловского района мужчина при атаке БПЛА получил осколочное ранение ноги, также повреждены фасад и остекление дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жанровая фотография

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Жанровая фотография

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с 09:00 10 мая до 09:00 11 мая над регионом были сбиты 20 украинских беспилотников различных типов. Кроме того, по отселенным районам Курской области зафиксирован 51 артиллерийский удар, еще семь раз беспилотники атаковали территорию области с применением взрывных устройств.

Погибших в результате атак в Курской области за сутки нет.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», четверо гражданских, включая 17-летнего подростка, а также боец местного подразделения самообороны «Орлан», пострадали за прошедшие сутки при ударах ВСУ по Белгородской области.

Сергей Калашников