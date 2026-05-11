Дождь и мокрый снег прогнозируют в Тюменской области на 12 мая

В Тюменской области во вторник, 12 мая ожидаются дождь и мокрый снег, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

В первый рабочий день этой недели синоптики прогнозируют западный, северо-западный ветер 7-12 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 17 м/с. В Тюмени днем температура составит +15°, вечером +10°..+14°.

В среду, 13 мая, ожидается пасмурная погода, днем будет +18°, вечером температура составит +13°..+17°, ветер юго-восточный, умеренный.

В четверг, 14 мая, утром ожидается небольшой дождь, температура будет около +11°, днем потеплеет до +18°, вечером +17°.

В пятницу, 15 мая, в регионе будет пасмурно, днем температура воздуха прогреется до +27°, вечером +23°..+24°, ветер будет слабый, юго-западный.