Сильный ветер сорвал крышу жилого дома в Югре, введен режим ЧС

Прокуратура Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) начала проверку после срыва кровли многоквартирного дома из-за сильных порывов ветра. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ЧП произошло 10 мая в 6-м микрорайоне Пыть-Яха.

«Прокуратурой будет дана оценка соблюдению жилищного законодательства и лицензионных требований управляющей компанией. Введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня»,— сообщили в прокуратуре.

Жильцам дома предоставили помещение для временного размещения, организовали горячее питание.

В ХМАО ухудшилась погода — власти предупреждали о сильном ветре и снегопаде. Накануне глава округа Руслан Кухарук сообщал, что из-за непогоды ввели ограничения для всего транспорта на дорогах в Югре.