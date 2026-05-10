Ограничения для всего транспорта ввели на дорогах в Югре из-за снега и ветра

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра) из-за ухудшения погодных условий и снижения видимости временно ограничено движение всех видов транспорта. Как сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, ведутся работы по очистке дорог от снега, экстренные службы работают в усиленном режиме.

Региональные ведомства рекомендуют гражданам оставаться дома до стабилизации обстановки. Тех, кто уже находится в пути, просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также избегать нахождения рядом с деревьями и линиями электропередач.

«Также поступают сообщения об отдельных отключениях электроэнергии в ряде населенных пунктов. Аварийные бригады уже работают над устранением неполадок – все процессы находятся на контроле отраслевых региональных ведомств»,— сообщил Руслан Кухарук.

По данным правительства региона, температура составляет -5°C, ветер северо-западный 6 м/с, порывы до 13 м/с, снег. Меры приняты для обеспечения безопасности и будут отменены после улучшения погодной обстановки.