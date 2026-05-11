Площадь лесных пожаров в Туве сократилась до 2,2 тыс. гектаров

К утру 11 мая 2026 года на территории лесного фонда Республики Тыва действуют четыре очага лесных пожаров на общей площади 2,18 тыс. га, еще один пожар локализован на площади 98 га. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Огнем охвачены участки Чаданского, Тандинского, Каа-Хемского и Барун-Хемчикского лесничеств. Основная причина возгораний — неосторожное обращение с огнем. В локализации и ликвидации пожаров задействованы 317 человек и 34 единицы техники.

За последние сутки в Туве ликвидирован один лесной пожар в Чыраа-Бажынском участковом лесничестве на площади 0,2 га.

С начала мая в Туве действует режим ЧС регионального значения в связи с лесными пожарами.

Как писал «Ъ-Сибирь», на утро 7 мая площадь лесных пожаров на территории Республики Тыва увеличилась до 2,95 тыс. га.

Михаил Кичанов