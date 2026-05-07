До 3 тыс. гектаров увеличилась площадь лесных пожаров в Туве

Площадь лесных пожаров на территории Республики Тыва увеличилась до 2,95 тыс. га по состоянию на утро 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

В республике действуют семь очагов пожаров в Чаданском, Туранском, Шагонарском, Тандинском и Барун-Хемчикском лесничествах. В министерстве уточнили, что за минувшие сутки был ликвидирован пожар в Кызылском лесничестве на площади 30 га.

Как писал «Ъ-Сибирь», утром 6 мая площадь лесных пожаров в Туве составила 2,6 тыс. га. Ранее в ГУ МЧС региона сообщили, что для устранения возгораний задействованы вертолет Ми-8 и два самолета Ан-2, а также 483 человека и 57 единиц техники. С начала этой недели в Туве действует режим ЧС регионального значения в связи с лесными пожарами.

