Запуск электрички между ДНР и Ростовской областью находится на финальной стадии

Подготовка к запуску прямого железнодорожного сообщения между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью достигла финальной стадии. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на министра транспорта республики Александра Бондаренко.

По словам господина Бондаренко, электричку запустят до конца года, так как с технической стороны вопроса все готово.

«Единственной сейчас для нас задержкой и проблематикой является как раз организация безопасного пропуска электропоездов в части организации прохождения пункта пропуска, досмотровых мероприятий», — приводят слова министра.

Сейчас поезд из ДНР идет до станции Успенская, где пассажиры пересаживаются для дальнейшего следования в Ростов-на-Дону и Таганрог. Организовать прямое железнодорожное сообщение между ДНР и Ростовской областью поможет Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

